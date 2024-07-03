Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8262 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8262 1 австралийский доллар AUD 1,1348 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,2995 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0914 100 южнокорейских вон KRW 0,1222 1 чешская крона CZK 0,0726 100 чилийских песо CLP 0,1797 1 китайский юань CNY 0,2337 1 датская крона DKK 0,2448 1 грузинский лари GEL 0,6078 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1567 100 индонезийских рупий IDR 0,0104 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1607 1 швейцарский франк CHF 1,88 1 израильский шекель ILS 0,4506 1 канадский доллар CAD 1,2426 1 кувейтский динар KWD 5,5454 1 казахский тенге KZT 0,0036 1 кыргызский сом KGS 0,0197 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3602 1 мексиканский песо MXN 0,093 1 молдавский лей MDL 0,0955 1 египетский фунт EGP 0,0353 1 норвежская крона NOK 0,1593 100 узбекских сомов UZS 0,0135 1 польский злотый PLN 0,4242 1 российский рубль RUB 0,0194 1 сингапурский доллар SGD 1,2526 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2348 1 турецкая лира TRY 0,0522 1 тайваньский доллар TWD 0,052 1 таджикский сомони TJS 0,159 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0417 100 японских йен JPY 1,0512 1 новозеландский доллар NZD 1,033

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