Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 июля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8337 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8337 1 австралийский доллар AUD 1,1413 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3061 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0922 100 южнокорейских вон KRW 0,1231 1 чешская крона CZK 0,073 100 чилийских песо CLP 0,1805 1 китайский юань CNY 0,2338 1 датская крона DKK 0,2458 1 грузинский лари GEL 0,6087 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0203 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1664 100 индонезийских рупий IDR 0,0104 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,162 1 швейцарский франк CHF 1,8867 1 израильский шекель ILS 0,4534 1 канадский доллар CAD 1,2467 1 кувейтский динар KWD 5,5472 1 казахский тенге KZT 0,0036 1 кыргызский сом KGS 0,0197 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3608 1 мексиканский песо MXN 0,0936 1 молдавский лей MDL 0,0955 1 египетский фунт EGP 0,0353 1 норвежская крона NOK 0,161 100 узбекских сомов UZS 0,0135 1 польский злотый PLN 0,4264 1 российский рубль RUB 0,0192 1 сингапурский доллар SGD 1,2564 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2382 1 турецкая лира TRY 0,0522 1 тайваньский доллар TWD 0,0522 1 таджикский сомони TJS 0,1592 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0418 100 японских йен JPY 1,0526 1 новозеландский доллар NZD 1,0384

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