ЦБ Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в соцсети Х.

В публикации отмечается, что меморандум был подписан в рамках деловой поездки председателя ЦБА в Таджикистан.

"В ходе встречи с председателем Центрального банка Республики Узбекистан Мамаризо Нурмуратовым мы подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между возглавляемыми нами институтами, который послужит расширению партнерства, обмену опытом и информацией, а также организации двусторонних визитов. Мы верим, что меморандум будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя центральными банками", - говорится в публикации.

Отметим, что в настоящее время делегация Центрального банка Азербайджана находится в Таджикистане и уже провела встречу с руководством Национального банка Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подтвержденное подписанием меморандумов о сотрудничестве.

Главы банков также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в банковской сфере и выразили готовность прилагать все усилия для достижения нового качественного уровня взаимодействия.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для открытия банков, либо представительств банков Азербайджана, расширение корреспондентских отношений между коммерческими банками двух стран, обмен опытом в сфере банковского надзора и страхования, развитие рынка капитала и реализация международных стандартов финансовой отчетности являются очередными задачами двусторонних отношений.

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