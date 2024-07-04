Назван объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 14,645 миллиона долларов США, передает в четверг Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель вырос на 14,66 процента, или на 1,872 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов в Грузию в общем объеме переводов составляет 11,1 процента.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 58,849 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 550,126 миллиона долларов США.

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