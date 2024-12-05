Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пятого декабря провел очередной валютный аукцион, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 58,7 миллиона долларов США (сокращение по сравнению с предыдущим аукционом на 18,25 процента, или 13,1 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 71,8 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 6,734 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля этого года – 151,1 миллиона долларов.

В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале – 870,6 миллиона долларов, в марте – 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов, в мае - 558,6 миллиона долларов, в июне - 581 миллион долларов, в июле - 597,1 миллиона долларов, в августе - 649,1 миллиона долларов, в сентябре - 582,87 миллиона долларов, в октябре - 738,7 миллиона долларов, в ноябре - 487,1 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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