S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на S&P, прогноз по рейтингу - стабильный.

"Стабильный прогноз отражает наше ожидание, что, несмотря на прогнозируемое постепенное снижение добычи нефти, значительные фискальные и внешние резервы Азербайджана помогут экономике противостоять возможным шокам, связанным с изменением условий торговли", - отмечает в информации.

Агентство отмечает, что может снизить рейтинги, если фискальные балансы Азербайджана окажутся значительно слабее, чем мы ожидаем в среднесрочной перспективе.

"Это может произойти, например, в случае более быстрого, чем ожидается, падения добычи нефти. В свою очередь, мы можем повысить рейтинги, если Азербайджан продолжит достигать устойчивого профицита бюджета и счета текущих операций, а также если геополитические риски в регионе уменьшатся", - подчеркивает S&P.

S&P отмечает, что Азербайджан накопил значительные ликвидные активы в SOFAZ.

"Азербайджан продолжает демонстрировать прозрачность в управлении активами SOFAZ и предоставляет подробные ежегодные отчеты. По нашим прогнозам, к концу 2024 года они составят почти 80 процентов ВВП, а общий государственный долг останется на уровне 20 процентов ВВП до 2027 года. В 2024 году экономика Азербайджана показала более сильный рост, чем ожидалось: прогноз годового роста пересмотрен до 4,5 процента, в основном благодаря активности в ненефтяном секторе (транспорт, строительство). Прогнозируется сохранение двойного профицита бюджета и счета текущих операций до 2026 года с постепенным снижением до баланса к 2027 году. Государственный долг останется на низком уровне - около 13 процентов ВВП к концу 2024 года", - говорится в информации.

Агентство подчеркивает, что привязка азербайджанского маната к доллару США сохранится, что обеспечивает стабильность денежно-кредитной политики.