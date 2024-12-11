ЦБ Азербайджана назвал профицит счета текущих операций платежного баланса (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3,952 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Доля счета текущих операций в ВВП составила 7,2 процента. Профицит счета текущих операций в нефтегазовом секторе достиг 11,115 миллиарда долларов (сокращение на 7,8 процента), в то время как дефицит в ненефтяном секторе составил 7,162 миллиарда долларов (рост на 32,9 процента)", - сказал он.

В аналогичный период прошлого года профицит составлял 6,673 миллиарда долларов. Таким образом, профицит сократился за год на 40,8 процента.

Отметим, что Центральный банк прогнозирует профицит счета текущих операций по итогам 2024 года в размере 6-7 миллиардов долларов США.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составил 8,3 миллиарда долларов США (сокращение на 64,7 процента по сравнению с показателем 2022 года).

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