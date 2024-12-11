Назван объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По итогам января-сентября этого года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 408,282 миллиона долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, показатель за год вырос на 1,63 процента.

"По итогам января-сентября в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов из Азербайджана входят Турция - 118,09 миллиона долларов, США - 44,991 миллиона долларов, Россия - 44,292 миллиона долларов, Грузия - 36,082 миллиона долларов и Великобритания - 22,02 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 550,126 миллиона долларов США.

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