Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:28)

БАКУ /Trend/ - Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан по итогам января-сентября текущего года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам января-сентября 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 410,718 миллиона долларов, Турция - 130,332 миллиона долларов, США - 47,981 миллиона долларов, Грузия - 26,574 миллиона долларов, Великобритания - 25,52 миллиона долларов", - отметил С.Насиров.

По итогам первого полугодия этого года объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа составил 848,506 миллиона доллара США (спад на 33,75 процента).

Напомним, что объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году сократился на 54,3 процента - до 1,665 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!