Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7855 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7855 1 австралийский доллар AUD 1,0731 1 белорусский рубль BYN 0,4885 1 болгарский леви BGN 0,9129 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1184 1 чешская крона CZK 0,0712 1 китайский юань CNY 0,2334 1 датская крона DKK 0,2394 1 грузинский лари GEL 0,6071 1 гонконгский доллар HKD 0,2188 1 индийская рупия INR 0,02 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1593 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,1552 1 швейцарский франк CHF 1,9051 1 израильский шекель ILS 0,4721 1 канадский доллар CAD 1,1866 1 кувейтский динар KWD 5,5281 100 казахских тенге KZT 0,3243 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0195 100 венгерских форинтов HUF 0,4361 1 молдавский лей MDL 0,0931 1 норвежская крона NOK 0,1519 100 узбекских сомов UZS 0,0132 100 пакистанских рупий PKR 0,6115 1 польский злотый PLN 0,4182 1 румынский лей RON 0,3589 100 российских рублей RUB 1,6259 1 сербский динар RSD 0,0153 1 сингапурский доллар SGD 1,2587 1 саудовский риал SAR 0,4524 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2291 1 турецкая лира TRY 0,0486 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0406 100 японских йен JPY 1,1078 1 новозеландский доллар NZD 0,975

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