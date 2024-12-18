Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7855 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,7855
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,0731
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,4885
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
0,9129
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0712
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2334
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2394
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,6071
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,02
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,1593
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1552
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,9051
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4721
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,1866
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5281
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0,3243
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0,4663
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0,4361
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0931
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1519
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4182
|
1 румынский лей
|
RON
|
0,3589
|
100 российских рублей
|
RUB
|
1,6259
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2587
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4524
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,2291
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,0486
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0406
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,1078
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
0,975
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