Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Kapital Bank назвал ожидаемую чистую прибыль по итогам года (дополнено)

Финансы Материалы 19 декабря 2024 16:45 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:22)

БАКУ/Trend/ - Kapital Bank прогнозирует чистую прибыль по итогам года в размере 180-190 миллионов манатов (по МСФО - 240-250 миллионов манатов).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил член правления и главный финансовый директор Kapital Bank Эмин Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 11 месяцев текущего года и планам на следующий.

"Активы на конец года прогнозируются на уровне показателей по итогам 10 месяцев [10,1 миллиарда манатов]. Кредитный портфель составил 5,4 миллиарда манатов и, по прогнозам, достигнет 5,5–5,6 миллиарда манатов. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 169 миллионов 606 тысяч манатов (по МСФО - 206 миллионов 729 тысяч манатов. Ожидается, что по итогам года она увеличится до 240–250 миллионов манатов", - отметил Э.Мамедов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости