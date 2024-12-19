Kapital Bank назвал ожидаемую чистую прибыль по итогам года (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Kapital Bank прогнозирует чистую прибыль по итогам года в размере 180-190 миллионов манатов (по МСФО - 240-250 миллионов манатов).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил член правления и главный финансовый директор Kapital Bank Эмин Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 11 месяцев текущего года и планам на следующий.

"Активы на конец года прогнозируются на уровне показателей по итогам 10 месяцев [10,1 миллиарда манатов]. Кредитный портфель составил 5,4 миллиарда манатов и, по прогнозам, достигнет 5,5–5,6 миллиарда манатов. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 169 миллионов 606 тысяч манатов (по МСФО - 206 миллионов 729 тысяч манатов. Ожидается, что по итогам года она увеличится до 240–250 миллионов манатов", - отметил Э.Мамедов.