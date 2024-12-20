Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7609 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,7609 1 австралийский доллар AUD 1,0583 1 белорусский рубль BYN 0,4885 1 болгарский леви BGN 0,9005 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 100 южнокорейских вон KRW 0,1172 1 чешская крона CZK 0,0701 1 китайский юань CNY 0,2329 1 датская крона DKK 0,2361 1 грузинский лари GEL 0,6072 1 гонконгский доллар HKD 0,2188 1 индийская рупия INR 0,02 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1219 10000 иранских риалов IRR 0,0385 1 шведская крона SEK 0,1538 1 швейцарский франк CHF 1,8921 1 израильский шекель ILS 0,4659 1 канадский доллар CAD 1,1786 1 кувейтский динар KWD 5,5161 100 казахских тенге KZT 0,3241 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0196 100 венгерских форинтов HUF 0,4247 1 молдавский лей MDL 0,0926 1 норвежская крона NOK 0,1482 100 узбекских сомов UZS 0,0132 100 пакистанских рупий PKR 0,6111 1 польский злотый PLN 0,4136 1 румынский лей RON 0,3539 100 российских рублей RUB 1,6425 1 сербский динар RSD 0,0151 1 сингапурский доллар SGD 1,2491 1 саудовский риал SAR 0,4522 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2186 1 турецкая лира TRY 0,0483 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0406 100 японских йен JPY 1,0806 1 новозеландский доллар NZD 0,956

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