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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 декабря

Финансы Материалы 20 декабря 2024 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7609 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7609

1 австралийский доллар

AUD

1,0583

1 белорусский рубль

BYN

0,4885

1 болгарский леви

BGN

0,9005

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

100 южнокорейских вон

KRW

0,1172

1 чешская крона

CZK

0,0701

1 китайский юань

CNY

0,2329

1 датская крона

DKK

0,2361

1 грузинский лари

GEL

0,6072

1 гонконгский доллар

HKD

0,2188

1 индийская рупия

INR

0,02

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1219

10000 иранских риалов

IRR

0,0385

1 шведская крона

SEK

0,1538

1 швейцарский франк

CHF

1,8921

1 израильский шекель

ILS

0,4659

1 канадский доллар

CAD

1,1786

1 кувейтский динар

KWD

5,5161

100 казахских тенге

KZT

0,3241

1 катарский риал

QAR

0,4663

1 кыргызский сом

KGS

0,0196

100 венгерских форинтов

HUF

0,4247

1 молдавский лей

MDL

0,0926

1 норвежская крона

NOK

0,1482

100 узбекских сомов

UZS

0,0132

100 пакистанских рупий

PKR

0,6111

1 польский злотый

PLN

0,4136

1 румынский лей

RON

0,3539

100 российских рублей

RUB

1,6425

1 сербский динар

RSD

0,0151

1 сингапурский доллар

SGD

1,2491

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2186

1 турецкая лира

TRY

0,0483

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0406

100 японских йен

JPY

1,0806

1 новозеландский доллар

NZD

0,956

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