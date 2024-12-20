Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7609 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,7609
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,0583
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,4885
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
0,9005
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1172
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0701
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2329
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2361
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,6072
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,02
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,1219
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1538
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8921
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4659
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,1786
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5161
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0,3241
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0,4663
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0,4247
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0926
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1482
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0,6111
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4136
|
1 румынский лей
|
RON
|
0,3539
|
100 российских рублей
|
RUB
|
1,6425
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2491
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4522
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,2186
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,0483
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0406
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,0806
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
0,956
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