ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк (ЦБ) Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации председателя ЦБ Азербайджана в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон в Центральном банке.

"На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам макроэкономической ситуации в Азербайджане, среднесрочных макроэкономических ожиданий и прогнозов, реформ денежно-кредитной политики и принятых решений, а также рамочной политики обеспечения стабильности финансового сектора, внедрения рекомендаций МВФ в рамках проекта оценки финансового сектора. Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики и развития финансового сектора", - говорится в публикации.