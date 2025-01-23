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ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)

Финансы Материалы 23 января 2025 14:31 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)
Фото: Талех Кязымов / Х

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк (ЦБ) Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации председателя ЦБ Азербайджана в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон в Центральном банке.

"На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам макроэкономической ситуации в Азербайджане, среднесрочных макроэкономических ожиданий и прогнозов, реформ денежно-кредитной политики и принятых решений, а также рамочной политики обеспечения стабильности финансового сектора, внедрения рекомендаций МВФ в рамках проекта оценки финансового сектора. Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики и развития финансового сектора", - говорится в публикации.

ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)
ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)
ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)
ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили повышение эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики (ФОТО)
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