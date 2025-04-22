Номинальный ВВП Азербайджана продолжит рост в ближайшие годы – ING

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу крупнейшей банковской группы Нидерландов Internationale Nederlanden Groep (ING), номинальный ВВП Азербайджана продолжит рост в ближайшие годы, сообщает Trend.

Если в 2024 году этот показатель составлял 74,3 миллиарда долларов, то в 2025 году он, по прогнозам, достигнет 80,6 миллиарда долларов, а в 2026 году – 81,7 миллиарда долларов.

Аналогичная тенденция прослеживается и в динамике ВВП на душу населения. В 2024 году он составлял 7 284 доллара, в 2025 году ожидается его увеличение до 7 728 долларов, а в 2026 году – до 7 765 долларов.

Компания прогнозирует, что в ближайшие годы ожидается стабилизация роста ВВП Азербайджана в диапазоне 2–3 процентов.

Так, по прогнозам, рост реального ВВП в Азербайджане составит 3 процента в 2025 году и 2,5 процента в 2026 году.