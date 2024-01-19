COP29: Почему именно Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - Самая специализированная организация в мире - ООН, предпринимает такие же стратегические шаги по вопросам изменения климата, как и по всем другим. Основной целью Рамочной конвенции об изменении климата, принятой организацией в 1992 году, и Киотского протокола 1997 года является предотвращение глобального потепления и изменения климата в мире за счет сокращения выбросов углерода, вызванных деятельностью человека. Другой важный вопрос, лежащий в основе конвенции - это увеличение использования "зеленой" энергии, что означает переход к энергии следующего поколения.

11 декабря 2023 года на очередной 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Объединенных Арабских Эмиратах, международное сообщество единогласно приняло решение о проведении COP29 в ноябре 2024 года в Азербайджане. Отметим для справки, что конференция COP29, запланированная на 2024 год, должна была быть организована страной, входящей в восточноевропейскую группу, и это уникальное историческое событие, когда все политические полюса единогласно поддержали Азербайджан. Важную роль в том, что конференция будет проведена в Азербайджане, сыграло геополитическая позиция официального Баку на глобальном уровне и многовекторная деятельность дипломатии страны.

Есть несколько важных факторов, которые определяют выбор Азербайджана в качестве хозяина COP29. В первую очередь следует отметить, что Азербайджан наряду с традиционными энергопродуктами обладает большим потенциалом в области нового поколения – то есть возобновляемых "зеленых" энергоресурсов, и для Европы, находящейся на грани перехода к энергии нового поколения, Азербайджан имеет статус надежного, а также стратегического партнера.

На основании исследования специалистов установлено, что в Каспийском море - втором по ветроэнергетическому потенциалу после Северного моря - объем ветроэнергетики (имеется в виду азербайджанский сектор) составляет 157 гигаватт, а на суше объем возобновляемого энергетического потенциала страны (имеется в виду ветровая и солнечная энергия) - 27 гигаватт.

В последние годы в области "зеленой" энергетики предпринимаются заметные шаги. Не случайно Нахчыванская Автономная Республика, а также освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур были объявлены зоной "зеленой" энергии. К 2050 году эти регионы должны стать зоной "нулевых выбросов".

Азербайджан, являясь одной из стран, обладающих ресурсами возобновляемых источников энергии, стремится к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии до 30 процентов. В настоящее время Азербайджан осуществляет производство возобновляемой энергии через ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, солнечную электростанцию "Гарадаг" мощностью 230 МВт, солнечную электростанцию "Шафаг", гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Станции возобновляемой энергии в Азербайджане

Увеличение объемов производства видов "зеленой" энергии и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана. В Каспийском море запланировано несколько проектов, связанных с "зеленой" энергией. Одним из них является проект подводного энергетического кабеля по дну Черного моря, через который планируется обеспечить энергетическую безопасность Европы и который считается важным проектом в области "зеленой" энергии во всем мире. В рамках этого проекта, основная часть которого будет осуществляться по морскому дну, предполагается доставка "зеленой" энергии, производимой в Азербайджане, в Европу, а также перспектива присоединения в будущем Центральной Азии к проекту через Азербайджан. Сам этот факт наглядно показывает позицию Азербайджана как страны-экспортера и транзитера в процессе перехода к новой энергии.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, в ближайшее время Азербайджан также начнет экспорт водорода в Европу. Цитата: "Но, если в целом говорить о Европейской комиссии, то, конечно, у нас прекрасные отношения, и мы очень дорожим этими отношениями. Они имеют стратегическое значение и не только энергетика, не только газ, не только нефть, скоро это будет и водород. Вы прекрасно знаете проект с Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией. Итак, это меняет правила игры. И мы уже стоим на пороге реализации."

Неслучайно 28 декабря 2023 года была создана компания "SOCAR Green", и 2024 год был объявлен Президентом Азербайджанской Республики годом солидарности "Во имя зеленого мира". Согласно информации, предоставленной SOCAR для прессы, компания ООО "SOCAR Green" совместно с компанией "Masdar" на начальном этапе проекта "Meqa" будет реализовывать проекты ветровой и солнечной энергии на суше мощностью 1 ГВт, а в рамках проекта "Шафаг" совместно с компанией bp - проекты солнечной энергии мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Также компанией совместно с компаниями "ACWA Power", "Masdar" и "Energy China" планируется реализация проектов солнечной и ветровой энергетики в Нахчыванской Автономной Республике.

С другой стороны, Азербайджан, как страна, территории которой 30 лет находились под оккупацией и загрязнены минами, в настоящее время занимается их разминированием. Следует отметить, что пребывание мин в почве повышает уровень углекислого газа. Посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко на общественных слушаниях на тему "Борьба с минной угрозой – влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему" в ноябре 2023 года заявил, что ЕС поддерживает работу Азербайджана по разминированию в настоящее время и будет поддерживать ее в будущем. Потому что разминирование также важно для защиты окружающей среды и сокращения выбросов углекислого газа.

Таким образом, Азербайджан приспосабливается к процессу перехода к новой энергии с проектами, запланированными и реализованными в последние годы в соответствии с повесткой дня в области "зеленой" энергии. В результате европейской поддержки проектов "зеленой" энергии Азербайджан в ближайшем будущем станет производителем возобновляемых источников энергии и продолжит играть роль в энергетической безопасности Европы.

Таким образом, все перечисленное свидетельствует о том, что Азербайджан является важной страной в области "зеленой" энергетики.

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