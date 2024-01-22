Руководитель проектов Фонда Гейдара Алиева в сфере охраны окружающей среды и климатической деятельности стала председателем правления операционной компании по COP29 в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Нармин Джарчалова назначена председателем правления операционной компании по COP29 в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend.

Нармин Джарчалова училась в Азербайджанском университете языков (степень бакалавра), а в 2013 году окончила магистерскую программу Университета ADA по дипломатии и международным отношениям.

Позже она окончила программу Повышения квалификации по публичному лидерству (Public Leadership Credential) Гарвардской школы Кеннеди, а в 2021-2022 годах - магистерскую программу государственного управления Университетского колледжа Лондона (UCL), одного из самых престижных университетов мира с диссертацией на тему "Причины вырубки лесов на примере поддержки сельского хозяйства".

С 2013 года она работала в отделе международных связей Центра Гейдара Алиева, была руководителем проектов в сфере охраны окружающей среды и климатической деятельности в Фонде Гейдара Алиева, и занимала различные должности в Администрации Президента Азербайджанской Республики. В 2023 году она была менеджером проекта павильона Азербайджана на выставке COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах.

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