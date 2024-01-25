В Азербайджане проведут большую работу по развитию экотуризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после COP29 будут проведены важные работы по развитию экологического туризма.

Как сообщает Trend в четверг, об этом советник Азербайджанской ассоциации туризма Музаффар Агакеримов сказал в рамках мероприятия в Баку на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

Он отметил огромный туристический потенциал страны.

"С 2000 года в Азербайджане действуют 800 отелей. Это показатель развития. Экологический туризм занимает первое место среди видов туризма в мире. Важные работы в этом направлении будут проведены в Азербайджане после COP29. В свою очередь, пляжный туризм находится на втором месте, и Азербайджан имеет большой потенциал в этой сфере. Необходимо провести большую работу по пляжным отелям в Хачмазе, Баку, Абшеронской зоне, а также в южной зоне страны. Для получения международного экологического статуса в этой сфере необходимо приложить немало усилий. Пляжи Турции, Греции, Франции и Испании получили его, что свидетельствует о том, что эти пляжи соответствуют стандартам безопасности и высокого качества. На третьем месте находится горнолыжный туризм. В Азербайджане наблюдается большое развитие в этой области. В целом, если бы не пандемия коронавируса, которая ударила по туристическому сектору, то Азербайджан мог бы принять в прошлом году около 4 миллионов туристов", - сказал Агакеримов.

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