В 2024 году продвижение "зеленых" технологий в Азербайджане будет в центре внимания 4SIM - Фариз Джафаров

БАКУ /Trend/ - В 2024 году продвижение "зеленых" технологий и поддержка стартапов в этом направлении будет в центре внимания Центра анализа и координации IV промышленной революции Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Как вы знаете 2024 год в Азербайджане признан годом солидарности во имя зеленого мира, а также в текущем году в стране пройдет крупное мероприятие COP29. Продвижение использования "зеленых" технологий в различных отраслях национальной экономики и поддержки стартапов в этом направлении будет в центре внимания 4SIM в текущем году", - отметил он.

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