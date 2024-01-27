Парвиз Шахбазов обсудил с турецким коллегой приоритеты энергетического партнерства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Об этом азербайджанский министр написал в социальной сети "Х", сообщает Trend.

"Мы обсудили с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром приоритеты, которые укрепят наше стратегическое энергетическое партнерство в области поставок природного газа и "зеленой" энергии. Рассмотрели нашу деятельность по расширению TANAP, поставкам газа в Турцию и Европу, строительству трубопровода Игдыр-Нахчыван, созданию моста "зеленой" энергии через Нахчыван, синхронизации энергосистем", - говорится в публикации.

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