Важной темой COP29 является финансирование - Дженнифер Морган

БАКУ /Trend/ - Важной темой COP29 является финансирование

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

"Необходимо также внести изменения в финансовую систему. Нужно перейти от финансирования проектов по ископаемому топливу к возобновляемым источникам энергии",- отметила она.

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