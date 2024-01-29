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Важной темой COP29 является финансирование - Дженнифер Морган

Зеленая экономика Материалы 29 января 2024 11:16 (UTC +04:00)
Важной темой COP29 является финансирование - Дженнифер Морган

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Важной темой COP29 является финансирование

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

"Необходимо также внести изменения в финансовую систему. Нужно перейти от финансирования проектов по ископаемому топливу к возобновляемым источникам энергии",- отметила она.

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