Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29 - Дженнифер Морган

БАКУ/Trend/ - Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

"Успехом конференций COP является их инклюзивность. В этих мероприятиях активно участвуют НПО, гражданское сообщество. Участие частного сектора в рамках этой конференции представляет большую значимость", - отметила она.

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