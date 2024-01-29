Развитые страны привержены играть активную роль в финансировании в области климата - спецпред МИД Германии

БАКУ/Trend/ - Развитые страны привержены играть активную роль в финансировании в области климата.

Об этом сказала в понедельник в ответ на вопрос Trend специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган в ходе пресс-конференции в Баку.

"Мы привержены взять на себя лидерство в этом вопросе. Германия и Канада сотрудничали вместе в этом направлении", - отметила она.

Она отметила значимость Green Climate Fund, а также Loss and Damage Fund.

"Мы очень серьезно относимся к данному вопросу", - добавила она.

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