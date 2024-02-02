Шахбазов и Стил обсудили взаимодейстие в подготовке COP29 в Баку

БАКУ/Trend/ - В период своего председательства на COP29 Азербайджан стремится увеличить свой вклад в борьбу с изменением климата в глобальном масштабе и продолжает проводить курс на "зеленое развитие" и ускорение декарбонизации.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече 2 февраля с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймоном Стилом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

Шахбазов отметил, что COP 29 станет площадкой для демонстрации роли Азербайджана в процессе глобального энергетического перехода.

Он проинформировал С.Стила о реформах, связанных с превращением Азербайджана в производителя и экспортера возобновляемой энергии, в том числе, о планах экспорта "зеленой энергии" в Европу.

На встрече обсуждалась подготовительная работа к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также вопросы, связанные с председательством Азербайджана на этом международном мероприятии.

Стил поделился своими взглядами на организацию мероприятия COP29, а также вопросы, на которые следует сосредоточить внимание в энергетических и экологических аспектах, и выразил поддержку от лица секретариата предложению о тесном сотрудничестве.

Саймон Стил отметил, что опыт Азербайджана в проведении многих международных мероприятий будет способствовать успешному проведению и COP29.

В ходе беседы была достигнута договоренность о проведении совместного семинара по энергетической направленности мероприятия COP29.

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