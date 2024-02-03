Финансы являются решающим фактором в мировой борьбе за охрану окружающей среды - представитель ООН

БАКУ/Trend/ — Глобальная финансовая система должна соответствовать поставленным странами ООН целям климатического перехода с четким планом их выполнения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал на своей странице в социальных сетях исполнительный секретарь Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил по итогам визита в Баку.

"Будь то сокращение выбросов или повышение устойчивости к изменению климата, совершенно очевидно, что финансы являются решающим фактором в мировой борьбе за охрану окружающей среды. Без значительного увеличения финансирования, климатические победы 2023 года на COP28 быстро сойдут на нет, превратившись в пустые обещания. Нам нужны потоки, а не ручейки, для климатического финансирования", — отметил Стил.

По его словам, вопросы финансирования климатических мер для сокращения выбросов парниковых газов будут ключевыми на предстоящем в ноябре в Баку COP29.

"СОР29 в Баку будет очень важной встречей для достижения наших общих амбиций. Взаимодействие с международными финансовыми институтами (МФИ), банками развития создаст доверие в отношении возможностей реализации климатических целей", — считает Стил.

По его мнению, ежегодные вложения в 2,4 триллиона долларов США в развитие ВИЭ, адаптацию экономик мира к энергетическому переходу — не такая критичная сумма, ведь речь идет об инвестировании в инновации и технологический прогресс.

"Идет индустриальная революция, цифровизация экономик открывает большие возможности. Каждый сектор экономики должен заботиться о защите климата, необходимо взаимодействие, коллективная работа", — подчеркнул Стил.

Он выразил надежду, что в 2024 году частные банки, МФИ смогут продемонстрировать свои намерения по поддержанию климатических шагов.

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