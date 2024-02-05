АБР начал в Азербайджане программу в рамках развития "зеленых" городов

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) вместе с азербайджанскими экспертами начал реализацию программы "Национальная оценка городов Азербайджана", открывая путь к их устойчивому к изменению климата будущему, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АБР.

"Эта инициатива задает курс на "зеленый", устойчивый к изменению климата и инклюзивный городской рост, формируя современный ландшафт городов Азербайджана", - отмечено в информации АБР.

Реализация с начала 2024 года данной инициативы отвечает целям Азербайджана и Стратегии АБР до 2030 года.

В консультации по "Национальной оценке городов Азербайджана" вовлечены представители правительства, коммунальных предприятий и других ответственных структур.

Оценка поможет в подготовке инвестиционных стратегий по развитию ряда городов Азербайджана с учетом "зеленых" трендов.