SOCAR AQS наметила меры по выполнению "зеленых" обязательств

БАКУ/Trend/ - Буровая компания SOCAR - SOCAR AQS наметила ряд мер по снижению выбросов парниковых газов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на буровой конференции "Caspian Drilling" в Баку генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев.

"Среди них - возможный перевод энергостанций для работы буровой инфраструктуры с дизельного режима на "зеленое топливо", создание системы хранения энергии (специальные аккумуляторы) и улучшение утилизации отходов, причем по этим последним двум вопросам начаты переговоры с ведущими буровыми компаниями мира. Также будет улучшена фильтрация морской воды (на пилотной платформе). SOCAR также создает пять станций, которые будут работать для зарядки электромобилей и оказывать полный спектр соответствующих услуг", - подчеркнул Моллаев.

Отметим, что все эти шаги отвечают и стратегии ESG, которой в настоящее время следуют все мировые компании.

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