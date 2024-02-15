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SOCAR к 2050 году хочет стать компанией, способствующей устойчивости климата в глобальном масштабе - Афган Исаев

Зеленая экономика Материалы 15 февраля 2024 11:24 (UTC +04:00)
SOCAR к 2050 году хочет стать компанией, способствующей устойчивости климата в глобальном масштабе - Афган Исаев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) к 2050 году хочет стать компанией, способствующей энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Наша цель – превратить SOCAR в Национальную энергетическую компанию, которая станет надежным, безопасным и устойчивым поставщиком энергии. SOCAR сегодня находится в начале процесса трансформации и осуществляет свою деятельность в цепочке создания стоимости нефти и газа. Компания ставит цели к 2035 году стать компанией с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса и профилем выбросов на уровне мировых лидеров энергетики, а к 2050 году - способствующей энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе", - отметил он.

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