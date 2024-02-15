Азербайджан определил стратегические цели в направлении "зеленого" роста и "зеленой" экономики

БАКУ /Trend/ - Один из пяти национальных приоритетов, выдвинутых в Азербайджане, связан с тем, чтобы стать страной "зеленого" роста.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава департамента министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"В среднесрочной перспективе целью является сохранение экономического роста в Азербайджане на уровне 3-4 процентов. В результате этого поддержания определены цели в направлении увеличения инвестиций в экологическую сферу, особенно в "зеленую" энергетику. К 2026 году доля возобновляемой энергетики в общем инвестиционном потенциале увеличится с 17 до 24 процентов, а достижение этой цели до 30 процентов к 2030 году является одним из основных приоритетов стратегии социально-экономического развития. Как видно, страна определила стратегические цели в направлении "зеленого" роста и "зеленой" экономики. Но одним из главных вопросов здесь является реализация определенных целей по ускорению процесса. Я думаю, что этим вопросам будет уделено особое внимание как в процессе COP, так и в реализации плана действий, связанного с годом "зеленого" роста", - отметил он.

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