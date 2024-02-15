БАКУ /Trend/ - SOCAR поставил цель полностью декарбонизировать операции с использованием ряда ресурсов, и эта программа была запущена в текущем году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

Он напомнил, что программа декарбонизации SOCAR направлена на достижение "чистых нулевых" выбросов к 2050 году.

"В то же время программа декарбонизации основана на исследовании показателей выбросов, оценке портфеля и детальном исследовании реальных целей по сокращению выбросов. Для достижения наших целей SOCAR использует собственные внутренние возможности. Программа полномасштабной декарбонизации операций в ключевых географических точках деятельности компании уже запущена. SOCAR поставил цель полностью декарбонизировать операции с использованием ряда ресурсов, и эта программа была запущена в текущем году. Усилия по декарбонизации охватывают все сегменты SOCAR и производственные активы в каждом географическом регионе, в котором она работает", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!