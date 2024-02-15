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Назван срок реализации проекта bp по строительству солнечной электростанции в Азербайджане

Зеленая экономика Материалы 15 февраля 2024 12:29 (UTC +04:00)
Назван срок реализации проекта bp по строительству солнечной электростанции в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Проект строительства солнечной электростанции "Шафаг" компании bp будет реализован до конца 2025 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

Он напомнил, что проект строительства электростанции мощностью 240 МВт будет реализован совместно с SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компанией и bp.

"Сангачальский терминал будет снабжаться электроэнергией, производимой на станции "Шафаг", и в результате это позволит сократить выбросы, эквивалентные 260-330 тысячам тонн углекислого газа (CO2) в год", - отметил он.

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