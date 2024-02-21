До 2027 г. в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 8 электростанций, работающих на ВИЭ - министр

БАКУ /Trend/ - До 2027 года в Азербайджане будет введено в эксплуатацию восемь электростанций промышленного масштаба для увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме выработки электроэнергии.

Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал в ходе встречи в Вашингтоне с заместителем специального представителя Президента США по вопросам изменения климата Риком Дюком, сообщает в среду Trend.

Как отмечает минэнерго, Шахбазов проинформировал собеседника по вопросам создания в короткие сроки новой законодательной базы в сфере энергетики, декарбонизации нефтегазовых операций, включая деятельность Сангачальского терминала.

В ходе встречи был обсужден и курс Азербайджана, который примет COP29, на ускорение перехода к "зеленой энергетике", национальный вклад в декарбонизацию (NDC), сотрудничество страны с США по вопросам создания коридора "зеленой" энергии в направлении ЕС.

"Также на встрече обсуждался вопрос сотрудничества с США по вопросу создания "зеленого энергетического коридора" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией для экспорта "зеленой электроэнергии" и "зеленого газа" на основе потенциала Каспийского моря по ветровой энергии в 157 ГВт", - говорится в сообщении минэнерго Азербайджана.