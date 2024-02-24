В Азербайджане доля производства "зеленой" энергии в общем энергобалансе должна быть резко увеличена - эксперт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля производства "зеленой" энергии в общем энергетическом балансе должна быть резко увеличена.

Об этом в субботу сообщил Trend экономист-эксперт Эльшад Мамедов.

Он отметил, что такие возможности в стране существуют.

"Однако тот факт, что это происходит из-за ослабления традиционного производства энергии и отказа от приоритетов, может вызвать серьезные проблемы. Мы видим это и в мировой практике. Одним из устойчивых конкурентных преимуществ нашей страны является традиционный энергетический сектор. Я думаю, что мы должны говорить о дополняющей роли. С одной стороны, развитие традиционного производства и в дальнейшем должно рассматриваться как соответствующее приоритетное направление. Но доля альтернативного производства должна быть резко увеличена. Потому что сегодняшние показатели далеки от рабочего потенциала страны в этом направлении", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях нужно ввести в эксплуатацию малые гидроэлектростанции.

"В этих районах существует большой водный потенциал. На освобожденные территории приходится до 25% водного потенциала страны. Это делает перспективным строительство там гидроэлектростанций. С другой стороны, есть возможности, связанные с ветровой и солнечной энергией. Если мы сможем оптимизировать там альтернативное производство, это, безусловно, положительно скажется и на социально-экономическом развитии региона.

Производство "зеленой" энергии на освобожденных территориях будет направлено по многим направлениям. Социальная, гуманитарная инфраструктуры могут быть обеспечены в первую очередь за счет "зеленой" энергии. Но мы не должны отказываться от индустриализации в наших регионах и традиционного производства в развитии энергетического сектора, направленного на диверсификацию экспорта", - добавил он.

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