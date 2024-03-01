Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29 (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсудили потенциальные области сотрудничества в рамках COP29, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухаилем Мухаммадом Аль Мазруи.

Было подчеркнуто, что основанные на принципах взаимной дружбы и уважения отношения между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне, политическая воля глав государств играет важную роль в укреплении сотрудничества между странами. В ходе встречи отмечено расширение партнерства в сферах торговли и экономики, инвестиций, логистики и по другим направлениям.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан является главным инициатором и участником ряда проектов по производству и экспорту возобновляемой энергии в регионе. Успешное сотрудничество в сфере зеленой энергетики с компанией Masdar имеет особое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

Кроме того, на встрече отмечены значимость и вклад нашей страны в региональное партнерство. Азербайджан эффективно сотрудничает с государствами-участниками Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) на различных платформах.

Отмечалось, что выгодное географическое расположение страны на пересечении важных транспортных коридоров и расширение транзитного потенциала открывают широкие возможности для деятельности инвесторов. Реализация совместных проектов с предпринимателями ОАЭ, воспользовавшимися этими возможностями, может способствовать дальнейшему расширению регионального сотрудничества.

Стороны обсудили укрепление партнерства, реализацию совместных инициатив в сфере зеленой энергетики и по другим направлениям, а также обмен опытом в рамках COP29.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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