Азербайджан активно представляет в мире свои проекты «зеленой энергии» - министр

БАКУ /Trend/ — Азербайджан активно представляет в мире свои проекты «зеленой энергии», и предстоящий формат сотрудничества COP29 позволит еще более успешно их развивать, заявил на пресс-конференции в Баку министр энергетики страны Парвиз Шахбазов, сообщает Trend.

Он напомнил, что в государственной стратегии социально-экономического развития Азербайджана в числе важнейших приоритетов названа «зеленая экономика», и страна преуспела в этом вопросе.

«Президент Азербайджана объявил Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван зонами «зеленой энергии». Правительство подготовило соответствующую концепцию, согласно которой, например, предприятия по выпуску разной продукции и домохозяйства будут обеспечиваться зеленой энергией. В зонах «зеленой энергии» предполагается применять новейшие зеленые технологии, такие как солнечные панели, электромобили. Эти регионы имеют большой потенциал солнечной и ветровой энергии, и масштабные планы правительства вместе с иностранными партнерами позволят реализовать этот потенциал», — сказал министр.

Он также отметил важность предстоящего применения "зеленых" технологий на Сангачальском нефтегазовом терминале, что содействует процессу декарбонизации.

Шахбазов подчеркнул важность работ по созданию коридора "зеленой энергии" через Каспий (в сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном) и коридора Black Sea Energy, который будет тянуться от азербайджанской акватории Каспия до Черного моря через Грузию и далее на Румынию (другой берег Черного моря) и к ее соседям — Венгрии и Болгарии.

«Таким образом, у нас много «зеленых проектов», имеющих значение не только для страны, но и международное значение. Это позитивно воспринимается мировым сообществом», — отметил глава минэнерго.