Международная торговая палата сосредоточит внимание на участии частного сектора в процессе COP29 – генсек (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международная торговая палата (ICC) сосредоточит внимание на вовлечении частного сектора в процесс COP29, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ICC Джон Дентон.

«Мое внимание во время визита в Азербайджан было сосредоточено на вопросах, касающихся проведения в стране COP29. Я встретился с новым президентом COP и другими лицами, которые участвуют в процессе. Кроме того, мы изучаем возможность создания Национального комитета ICC в Азербайджане для поддержки нашей деятельности и в знак нашего признания важности Азербайджана как потенциального экономического центра в регионе. И поскольку мы являемся крупнейшей в мире бизнес-организацией, вполне уместно не только поддерживать Азербайджан и его лидерство в процессе COP, но также изучать пути поддержки здесь развития частного сектора», - сказал он.

Дентон считает, что, прежде всего, важно понимать, что Международная торговая палата является основным инструментом, который вовлекает частный сектор во весь процесс COP.

«Мы сыграли важную роль с момента заключения Парижского соглашения. Фактически именно ICC сыграла решающую роль в обеспечении успешного завершения процесса заключения самого Парижского соглашения. И мы были основным партнером частного сектора в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), сосредоточенной на частном секторе, с самого начала процесса COP. Таким образом, наша роль на COP29 снова будет заключаться в том, чтобы частный сектор был надлежащим образом задействован в разработке повестки дня, а также в достижении целей не только Азербайджана как лидера COP29, но и всего мирового сообщества по достижению результатов, предусмотренных Парижским соглашением», - отметил генсек.

Он добавил, что географически расположенный между Востоком и Западом, Азербайджан является важным участником регионального развития на Кавказе и мощным энергетическим центром.

«Мы хотим, чтобы Азербайджан использовал все свои сильные стороны, чтобы мобилизовать как можно больше политического капитала среди мирового сообщества для достижения ощутимых результатов. Мы хотим видеть бесконечные дебаты по Статье 6 Парижского соглашения, чтобы гарантировать наличие эффективных и функционирующих углеродных рынков. Мы хотим увидеть объединение торговых дебатов с дебатами по климату, чтобы появилась одна согласованная система. И я обсуждал все эти вопросы с президентом COP29. В ICC участвуют 170 стран. Ежегодно мы обеспечиваем экономическую деятельность на сумму 17,5 триллиона долларов. Из этой суммы 10 триллионов долларов фактически обеспечивают работу глобального рынка торгового финансирования. В данный момент мы работаем над инициативой, в рамках которой охватим весь рынок торгового финансирования стоимостью 10 триллионов долларов. Мы разделяем его на сектора и гарантируем, что все критически важные сектора соответствуют итогам устойчивого развития», - пояснил Дентон.

Он добавил, что ICC фактически создает устойчивую торговую структуру, которая позволит классифицировать методы торгового финансирования, что поможет со временем привести весь мировой рынок торгового финансирования в соответствие с Парижским соглашением.

«Это огромный вклад, который мы будем вносить в экологизацию и реализацию Парижского соглашения. Это инициатива, которой я поделился с президентом COP29. Позже в этом году мы добавим больше секторов к Бакинской COP29. Рассмотрение ICC возможности создания здесь национального комитета отражает наши ожидания того, что Баку при должной поддержке сможет играть очень важную роль не только в регионе, но и на глобальной основе. Мы хотим дать возможность большему количеству азербайджанских предпринимателей участвовать в глобальной экономике. Мы хотим гарантировать, что с принятием принципов ICC и использованием Арбитражного суда ICC мы создадим для Азербайджана больше возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций, что также поможет экономическому развитию», - сказал генеральный секретарь ICC.

Дентон отметил, что ICC рассматривает Азербайджан как потенциально связующее звено с другими экономиками региона.

«Существует три измерения финансового аспекта климатических целей. Во-первых, это обязательство стран с развитой экономикой предоставить финансирование для поддержки развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, участвующих в энергетическом переходе. В этом отношении произошло некоторое движение. Но без дальнейших действий в этом направлении доверие между развитыми экономиками и глобальным Югом будет подорвано. И это нанесёт ущерб успеху экономики и самому процессу COP. Поэтому на глобальном уровне очень важно гарантировать, что обещанное действительно будет выполнено. Второе измерение — это фактически обеспечение того, чтобы глобальная финансовая архитектура, то, как мы организуем финансы, также способствовали действиям по борьбе с изменением климата: соответствует ли макропруденциальное регулирование тому, что необходимо для достижения климатических результатов? Сосредоточены ли многосторонние банки развития на стимулировании акционерного капитала, который может потребоваться, а также на поддержке активности, особенно в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой?» - сказал он.

Дентон отметил, что около 65 процентов инвестиций в энергетический переход в странах с развитой экономикой поступают из частного сектора.

«Мы не наблюдаем такого же уровня в развивающихся экономиках. И третье направление — это просто предпринимать меры. ICC действует там, где у нее есть полномочия, а именно в сфере торгового финансирования. Мы хотим, чтобы больше организаций занимались этим. Лидерство, закрепленное действием, на самом деле является ключевым элементом процесса COP29», - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn