Назван объем инвестиций в проекты с операторством bp в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В проекты с операторством bp в Азербайджане за 32 года деятельности было вложено суммарно 84 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила глава пресс-центра BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе общественного собрания для обсуждения предварительной версии документа Оценки воздействия на окружающую среду и социальную среду (ОВОСиСС) проекта СЭС "Шафаг".

"Компания bp и партнеры вложили в деятельность по проектам в Азербайджане за 32 года суммарно 84 миллиарда долларов", - отметила Баятлы.

По ее словам, важнейшим моментом в присутствии компании в Азербайджане станет реализация с 2024 года первого "зеленого проекта" - строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт близ Джебраила.

"Объем инвестиций в этот проект будет уточнен до конца этого года. Он будет зависеть от результатов тендеров в рамках этого проекта. Компания рассчитывает подписать с правительством Азербайджана окончательное инвестиционное решение (ОИР) по строительству данной СЭС до конца текущего года", - подчеркнула Баятлы.

В bp не исключили, что данный проект может полностью финансироваться компанией. Вопрос будет прояснен в течение года. Ранее инвестиции в эту СЭС оценивались в 200 миллионов долларов США. Осенью 2023 года к проекту пожелали присоединиться SOCAR и АИК (был подписан меморандум). Детали их участия в проекте уточняются.