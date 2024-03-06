Администратор ПРООН обсудит COP29 на Глобальном Бакинском форуме

БАКУ /Trend/ - Aдминистратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Ахим Штайнер примет участие в XI Глобальном Бакинском форуме, сообщает в среду Trend.

"Мы рады, что Ахим Штайнер выступит на XI Глобальном Бакинском форуме в рамках панельной дискуссии "От добрых слов к добрым делам: какие цели можно поставить перед COP29"", - говорится в публикации Международного центра Низами Гянджеви на странице в соцсети X.

Вместе со Штайнером на панельной дискуссии выступят бывший президент Финляндии Тарья Халонен, президент COP26 Алок Кумар, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Шариф, а также представители Международного агентства по возобновляемым источникам энергии и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организуемый Международным центром Низами Гянджеви, состоится 14-16 марта.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и нобелевские лауреаты.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, который состоялся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров и министров, а также руководители пяти организаций системы ООН. Кроме того, присутствовали 25 бывших президентов, 21 экс-премьер-министр и заместители министров иностранных дел из 23 стран. На форуме присутствовало около 360 представителей из 61 страны.

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