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ЦАЭРК стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями - Вюсал Гасымлы

Зеленая экономика Материалы 7 марта 2024 10:14 (UTC +04:00)
ЦАЭРК стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями - Вюсал Гасымлы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az".

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы.

"ЦАЭРК стремится поддержать "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az", который является платформой цифрового управления экономическими реформами, и в то же время стимулировать устойчивое экономическое развитие" , - подчеркнул он.

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