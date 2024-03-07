ЦАЭРК стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az".

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы.

"ЦАЭРК стремится поддержать "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az", который является платформой цифрового управления экономическими реформами, и в то же время стимулировать устойчивое экономическое развитие" , - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!