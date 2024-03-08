COP29 принесет дополнительные дивиденды Азербайджану - комментарий

БАКУ /Trend/ - COP29 благодаря своей международной значимости принесет дополнительные дивиденды Азербайджану.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что в COP29 примут участие главы государств и правительств, руководители мозговых центров, специализирующихся на вопросах защиты экологии и проблемах изменения климата. "Они также ознакомятся с работой, проводимой в нашей стране в этих областях. Мероприятие COP29 имеет и большое политическое значение. Принимая это мероприятие, наша страна еще больше укрепит свой международный авторитет. Многочисленные мероприятия, которые мы проводим в области культуры и спорта, сформировали очень положительное мнение о нашей стране. "Зеленая экономика", "зеленая энергетика", шаги, которые мы предпринимаем в этих областях, также будут в центре внимания всего мира", - сказал Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что Президент Азербайджана объявил освобожденные от оккупации территории "зоной зеленой энергии". "В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются проекты по возобновляемой энергетике. Наша страна инвестирует в проекты по ветровой, солнечной энергетике. Международные инвесторы также осуществляют сотрудничество с нашей страной в этом направлении. Исключительное значение имеет и создаваемый "зеленый коридор" Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия", - сказал он.

Гусейнов добавил, что весь мир увидит, что Азербайджан, будучи традиционно нефтегазовой страной, определяет тенденции и в области альтернативной энергетики, направляет их.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре этого года.

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