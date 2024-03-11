Азербайджан рассматривает COP29 и как одну из возможностей для достижения ЦУР - комментарий

БАКУ /Trend/ - Проведение Азербайджаном этой осенью COP29 имеет особое значение с точки зрения международного престижа страны.

Об этом сказал Trend в понедельник политический эксперт Тураб Рзаев.

"Также Азербайджан рассматривает это мероприятие как одну из возможностей для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)", - сказал Рзаев.

Он отметил, что превращение освобожденных от оккупации азербайджанских земель в зону "зеленой энергии" является одним из основных направлений.

"Было выдвинуто стратегическое видение по созданию на этих территориях зоны "зеленой энергии". Там имеется большой потенциал для производства возобновляемой энергии. Подписание договоров с иностранными компаниями в рамках создания зоны "зеленой энергии" свидетельствует о том, что в этом направлении проводится большая работа", - сказал Рзаев.

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