COP29 ознаменует лидерство Азербайджана в продвижении деятельности по борьбе с изменением климата - AНОА

БАКУ /Trend/ - COP29 ознаменует лидерство Азербайджана в продвижении деятельности, связанной с борьбой с изменением климата, на международной арене.

Об этом сказал Trend в понедельник глава Ассоциации африканских организаций здравоохранения (The Afrihealth Optonet Association (AНОА) Узодинма Адириедже.

Он особо отметил приверженность страны и президента COP29 продвижению диалога, сотрудничества и инноваций.

По словам главы Ассоциации, итоги этого мероприятия, которое пройдет в Баку, должны оцениваться на основе решительных и важных решений, которые нужно будет принять касательно климатического кризиса. "Оценка со стороны AHOA также должна охватить то внимание, которое на COP29 будет уделено предотвращению климатических проблем, вызванных химическим загрязнением, промышленными и военными отходами. Химическое загрязнение наносит вред здоровью и вредит окружающей среде из-за загрязнения воздуха, воды, почвы и пищевых продуктов. В связи с этим мы подчеркиваем важность реализации мер по борьбе с загрязнением, поощрения устойчивых методов и продвижения политики, которая ставит во главу угла общественное здоровье и охрану окружающей среды", - сказал он.

Отметим, что АНОА, специализирующаяся на вопросах здоровья, окружающей среды и изменений климата и объединяющая в общей сложности 2300 НПО из 106 стран, ранее выступила с заявлением в поддержку Азербайджана в связи с CОР29.

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