Развитие "зеленой" экономики требует внедрения и соблюдения современных стандартов

БАКУ/Trend/ - Глава государственной службы по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на форуме "Влияние перехода к "зеленой" экономике на потребительское поведение и потребительский рынок: вызовы и перспективы" заявил о важности надлежащего внедрения инфраструктуры качества, метрологии и стандартизации в рамках процесса развития "зеленой" экономики, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что поскольку в Азербайджане формируется переход к "зеленой" энергетике, стартует использование ветровых и солнечных источников энергии, то возглавляемая им госслужба будет работать по устранению препятствий для потребителей такой энергии, что позитивно отразится на сферах промышленности, охраны окружающей среды, энергетики и торговли.

"В развитии "зеленой" экономики важную роль играет стандартизация. Стандарты позволяют широко распространять передовую практику и прогрессивные методы контроля за разной продукцией и услугами, в частности, в "зеленой" экономике. Рынок предполагает конкуренцию, то есть вызывает необходимость повышения качества предоставления потребителям продукции и услуг. И мы отвечаем на такие вызовы разработкой и внедрением новых стандартов и мониторингом их выполнения", - подчеркнул М.Аббасбейли.

Он также призвал организации соблюдать соответствующие законы и правила, выходить на инновационные продукты и услуги в рамках развития "зеленой" экономики.

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