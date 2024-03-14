Экономика Азербайджана движется по пути использования чистых услуг и технологий

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на форуме "Влияние перехода к "зеленой" экономике на потребительское поведение и потребительский рынок: вызовы и перспективы" сообщил о шагах правительства Азербайджана по переходу к циркулярной экономики на основе применения чистых технологий, чистых источников энергии, чистой продукции и услуг, передает в четверг Trend.

Мамедов отметил, что правительство поддерживает и реализует проекты, связанные с переработкой отходов и очисткой загрязненных территорий.

""Зеленые" проекты, реализуемые с крупными компаниями, призваны превратить Азербайджан в страну чистой энергетики и способствовать вложению таких инвестиций, которые поддерживают экологический баланс", - подчеркнул Мамедов.

Он упомянул, что выбор Азербайджана в качестве принимающей страны COP29 является показателем высокого доверия к стране, а также результатом успешного сотрудничества с международными организациями.

"Идет тесное совпадение целей, поставленных нашей страной в области борьбы с изменением климата с глобальными вызовами", - сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что загрязнение окружающей среды является основным фактором, препятствующим обеспечению оптимальных условий жизни для нынешнего и будущих поколений.

"Предпочтение "зеленых" услуг, снижение загрязнения за счет выбора экологически чистых транспортных средств и любые другие действия, предпринимаемые на индивидуальном и промышленном уровнях, экологическое экономное потребление ресурсов играют важную роль в защите здоровья населения и верного развития экономики, - добавил С.Мамедов.

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