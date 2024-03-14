БАКУ/Trend/ - Планируется умный подход к ряду мер по развитию "зеленой" экономики в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе своего выступления на форуме "Влияние перехода к "зеленой" экономике на потребительское поведение и потребительский рынок: вызовы и перспективы".

По его словам, в среднесрочный период поставлена цель увеличения объемов переработки отходов до 20 процентов за счет улучшения системы их переработки и сортировки. Касаясь внедрения международных "зеленых" стандартов в экономике, Мамедов отметил, что приоритеты глобального развития, выдвинутые ООН и другими международными организациями, учиваются, в частности , в процессе реинтеграции освобожденных земель и реализации "I Государственной программы по Великому возвращению".

"Применение концепций "умный город", "умная деревня" и "зеленая энергетическая зона" обеспечат современные условия жизни на освобожденных территориях", - подчеркнул Мамедов.

Он также указал на то, что в стране создаются СП с иностранными инвесторами в области декарбонизации.

"Реализация стратегии "зеленой" экономики в Азербайджане создаст основу для усиления трансформации бизнеса в экономику нового поколения. В рамках мер намечено исследование по оценке состояния цифровой экономической экосистемы, будет создана благоприятная среда для цифровизации, а также будет применен механизм государственно-частного партнерства в сфере IT", - добавил замминистра.

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