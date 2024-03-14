Проведение COP29 является большим достижением Азербайджана - Джозеф Мускат

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 является большим достижением Азербайджана.

Об этом сказал в четверг Trend бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в кулуарах XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Он подчеркнул, что Азербайджан успешно справится с проведением у себя этого мероприятия.

"Одной из тем XI Глобального Бакинского форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви, является COP29. Главный вопрос: что мы можем сделать для поддержания проведения Азербайджаном данного мероприятия? Я верю, что участники внесут свой вклад в обсуждение проблем, связанных с изменением климата.

Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения. Он продвигает больше международных инициатив и добивается успеха. Проведение COP29 также является большим достижением для Азербайджана", - добавил Мускат.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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