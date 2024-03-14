Международный центр Низами Гянджеви сыграет важную роль в проведении COP29 - Валдис Затлерс

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви будет играть важную роль в проведении COP29 в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг Trend бывший президент Латвии Валдис Затлерс в рамках XI Глобального Бакинского форума в Баку.

Выразив уверенность в успешном проведении COP29, он отметил, что ХI Глобальный Бакинский форум является одним из этапов подготовки к этому мероприятию.

"У людей есть свои мнения по тем или иным проблемам. И это самое главное на Глобальном Бакинском форуме. Мы должны с энтузиазмом подходить к решению глобальных проблем. Без этого мы никогда не добьемся результатов", - добавил Затлерс.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.