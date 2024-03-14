Проведение COP29 в Азербайджане является показателем большого доверия к стране - Гамза Юсубова

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане является показателем большого доверия к стране.

Об этом в четверг сказала Trend председатель Общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг" Гамза Юсубова.

По ее словам, это также является одним из ключевых показателей перехода Азербайджана к "зеленой" экономике.

"Подобные мероприятия проводятся в развитых странах. Азербайджан отвечает всем критериям на самом высоком уровне", - сказала председатель ОО.

Она отметила, что главой азербайджанского государства была определена политика в области "зеленой энергии". "К 2030 году производство "зеленой", возобновляемой энергии в нашей стране планируется увеличить до 30 процентов. В этой области ведется большая работа. Одним из приоритетных вопросов в Азербайджане является рост производства "зеленой энергии", - сказала Юсубова.

Председатель ОО добавила, что потенциал возобновляемых источников энергии в стране достаточно высок, и зонами "зеленой энергии" были объявлены не только Карабах, но и Восточный Зангезур и Нахчыван.

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