COP29 предоставит новые возможности - Деннис Фрэнсис

БАКУ /Trend/ - COP29, который будет принимать Азербайджан, предоставит новые возможности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на XI Глобальном Бакинском форуме заявил 78-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

"Я верю, что COP29 пройдет успешно. Думаю, на этой конференции будут выдвинуты амбициозные предложения. Это будет новая страница для решения проблемы изменения климата. Мы не должны скупиться на предложения по сохранению будущего планеты. Я верю, что каждый поделится своим опытом и знаниями.

COP29 принесет нам необходимую трансформацию. Это будет дорожная карта к судьбоносным вопросам, стоящим перед нами. Ещё раз благодарю правительство Азербайджана за предоставление платформы, на которой ведутся важные диалоги", - добавил Д.Фрэнсис.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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