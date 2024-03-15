Хотелось бы увидеть достижение конкретных результатов на COP29 в Азербайджане - Маймуна Мохд Шариф

БАКУ/ Trend/ - Хотелось бы увидеть достижение конкретных результатов на СОР29 в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф на XI Глобальном Бакинском форуме.

"До COP28 у нас было так много разных итогов, много различных амбиций.

Теперь мы хотим перевести эти амбиции, политику и стратегии в действие. Мы хотим оказать положительное влияние на людей, которым служим.

"Азербайджан будет продолжать освещать события на COP29, и я надеюсь, что в конце концов нам удастся достичь успехов", - подчеркнула она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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