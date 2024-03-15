Ожидания от COP29 очень велики - Франческо Ла Камера

БАКУ /Trend/ - Ожидания от COP29 очень велики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на панели XI Глобального Бакинского форума под названием "От добрых слов к добрым делам: Какие цели могут быть поставлены перед COP29" заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камера.

"Наши ожидания от COP29 очень велики. Это мероприятие станет весьма успешной платформой для диалога, а в следующем году обсужденное проявится на деле.

Сегодня строительство традиционной электростанции обходится дешевле. Длительное использование новой возобновляемой энергии должно сопровождаться субсидиями. Правительство должно покрывать эти субсидии. Инфраструктура - вот главная задача, которая стоит перед нами. Централизация является основой этого процесса", - подчеркнул он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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